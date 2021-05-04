KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği 1.Olağan Genel Kurulu yapıldı

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (KKTCFBİDER) 1’inci Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Bu yılın ocak ayında kuruluşu onaylanan derneğin Olağan Genel Kurul toplantısında derneğin yönetim, denetleme, disiplin ve sicil kurulları belirlendi.

KKTCFBİDER’den yapılan yazılı açıklamaya göre Dernek Kurucu Başkanı Duygu Komsuoğlu oldu.

Genel Kurul’da üyelere hitap eden Başkan Duygu Komsuoğlu, “Dünyanın en büyük spor kulübü olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bir parçası olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

Açıklamaya göre Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da bir tebrik mesajı göndererek yeni kurulan derneğin başkanının bir kadın olmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirterek başkan Komsuoğlu’na ve yönetimine başarılar diledi.

Derneğin Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: “Duygu Komsuoğlu, Burçin Aliusta, Uğraş Yönel, Ercan İbrahimoğlu, Can Keşanlı, Özge Bengüsu, Durali Güçlüsoy, Zafer Taşkın, Buğra Döveç, Cemal Oğur, Özbay Abik, Mustafa Soyak, Mehmet Aykut İncirli, Derviş Bayraktar, Bulut Erkal”

Genel kurulda derneğin denetleme, disiplin ve sicil kurullarında görev alanlar da belirlendi.

Duygu Komsuoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu önümüzdeki günlerde ilk toplantısında görev dağılımını yapacak.

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04/05/2021 15:06