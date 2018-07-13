KKTC ile İlgili Ekonomik Tasarruf Cumhurbaşkanlığında Olacak

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin yıldönümü nedeniyle gerçekleştirdiği basın toplantısında Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik işbirliğinin aynen devam edeceğini söyledi

Kanbay: "Ekonomik İşbirliği konusu aynen devam edecek. Cumhurbaşkanlığı veya yardımcısı bu noktada işlemleri yürütecek. Ekonomik ve mali alan daha teknik bir alandır. Bu destek herhangi bir bakanlık bütçesinden değil hazineden çıkan bir kaynaktır. Hükümetin onayıyla çıkması gerekiyordu şimdi cumhurbaşkanlığı tasarrufunda bu işlemler yürütülecek."dedi