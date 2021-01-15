KKTC Karadeniz Kültür Derneği: Dr. Fazıl Küçük'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz

KKTC Karadeniz Kültür Derneği, “Kıbrıs Türk halkının uzun yıllar sürdürdüğü varoluş mücadelesinin önemli bir bölümünde öncülük etmiş, önder olmuş, Dr. Fazıl Küçük’ü saygı, rahmet ve minnetle andıklarını” belirtti.

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek, Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türkü’nün yolunu aydınlatan mücadelesinde, halkın geleceği için çok önemli bir ışık tuttuğunu kaydetti.

“Dr. Fazıl Küçük’ün özgürlük mücadelesindeki duruşu ve düşüncelerinin KKTC’nin aydınlık geleceği ve çağdaş dünyayı yakalamak için takipçisi olmaya devam edeceğiz” diyen Civelek, Küçük’ün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin oluşumunda ve evveliyatında yaptıkları hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladı.

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15/01/2021 15:09