KKTC ve yabancı uyruklu öğrenci sayısında artış, TC uyruklu öğrenci sayısında düşüş var

Atatürk Öğretmen Akademisi de dahil olmak üzere 22 yükseköğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülkede, 2021-2022 eğitim yılında üniversitelerdeki toplam öğrenci sayısı 110 bine yaklaştı.

Son 4 yıldaki rakamlara bakıldığında KKTC ve yabancı uyruklu öğrenci sayısında artış görülürken, TC uyruklu öğrenci sayısında düşüş yaşandı.

2018-2019 ve 2021-2022 eğitim yılları karşılaştırıldığında yabancı uyruklu yeni kayıtlı öğrenci sayısında iki katından fazla artış oldu. 6 bin 185 olan yabancı uyruklu yeni kayıtlı öğrenci sayısı, 12 bin 907’ye yükseldi.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, “Öğrenci Dostu Ada” projesi kapsamında 22 yükseköğretim kurumunun tanıtıldığı kitapçık hazırladı.

KKTC’de eğitim faaliyeti yürüten üniversiteler ile Atatürk Öğretmen Akademisi hakkında bilgilerin yer aldığı kitapçıkta, son dört yılın istatistiki bilgilerine de yer verildi.

-Son 4 yıldaki rakamlar

Son dört yılda yükseköğretim kurumlarında eğitim alan KKTC ve yabancı uyruklu öğrencilerde artış görülürken, TC uyruklu öğrencilerde azalma oldu.

KKTC uyruklu öğrenci sayısı, 2018-2019 döneminde 12 bin 508, 2019-2020 döneminde 12 bin 255, 2020-2021 döneminde 13 bin 427, 2021-2022 döneminde 13 bin 914 olarak kayıtlara geçti.

TC uyruklu öğrenci sayısı, 2018-2019 döneminde 54 bin 875 iken, 2019-2020 döneminde bu sayı 50 bin 274’e, 2020-2021 döneminde 46 bin 561’e, 2021-2022 döneminde de 43 bin 101’e düştü.

Buna karşın 2018-2019 döneminde 35 bin 318 olan yabancı uyruklu öğrenci sayısı, 2019-2020 döneminde 41 bin 349’a, 2020-2021 döneminde 43 bin 120’ye, 2021-2022 döneminde ise 51 bin 280’e yükseldi.

-TC uyruklu öğrenci sayısında düşüş oldu

Son 4 yılın rakamlarına göre, 12 bin 508 olan KKTC uyruklu öğrenci sayısı, 13 bin 914’e yükselirken, 35 bin 318 olan yabancı uyruklu öğrenci sayısı, 51 bin 280’e ulaştı. Buna karşın TC uyruklu öğrenci sayısı 54 bin 875’ten 43 bin 101’e düştü.

-Yeni kayıtlı öğrenci sayıları

Yeni kayıt verilerine göre, 2018-2019 döneminde 3 bin 51, 2019-2020 döneminde 2 bin 884, 2020-2021 döneminde 3 bin 365, 2021-2022 döneminde 3 bin 592 KKTC uyruklu öğrenci üniversitelere kayıt yaptırdı.

TC uyruklu yeni kayıt öğrenci sayısı, 2018-2019 döneminde 11 bin 564 iken, 2019-2020 döneminde bu sayı 10 bin 200’e geriledi. 2020-2021 döneminde 11 bin 574’e yükselen sayı, 2021-2022 döneminde 10 bin 148’e düştü.

Yabancı uyruklu yeni kayıt olan öğrenci sayısı, 2018-2019 döneminde 6 bin 185 iken, 2019-2020 döneminde bu sayı 8 bin 783’e, 2020-2021 döneminde 7 bin 749’a düştü. 2021-2022 döneminde ise bu sayı 12 bin 907’ye ulaştı.

-Yeni kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerde iki katı artış

Son 4 yılda KKTC uyruklu yeni kayıtlı öğrenci sayısı 3 bin 51’den, 3 bin 592’ye yükselirken, TC uyruklu öğrencilerde bu sayı 11 bin 564’den, 10 bin 148’e geriledi. Yabancı uyruklu yeni kayıtlı öğrencilerde ise iki katı üzerinde artış görülerek, 6 bin 185 olan sayı, 12 bin 907’ye yükseldi.

-Toplam öğrenci sayısı 110 bine yaklaştı

Toplam öğrenci sayısı ise 2018-2019 döneminde 102 bin 701, 2019-2020 döneminde 103 bin 878, 2020-2021 döneminde 103 bin 108, 2021-2022 döneminde ise 108 bin 295 olarak kayıtlara geçti.

-22 üniversite

KKTC’de faaliyet gösteren 22 yükseköğretim kurumu ve faaliyete girdikleri yıllar şöyle:

“Atatürk Öğretmen Akademisi (1937), Doğu Akdeniz Üniversitesi (1979), Girne Amerikan Üniversitesi (1985), Yakın Doğu Üniversitesi (1988), Lefke Avrupa Üniversitesi (1990), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (1997), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü (2003), İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü (2011), Akdeniz Karpaz Üniversitesi (2012), Girne Üniversitesi (2013), Kıbrıs İlim Üniversitesi (2013), Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (2014), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Akademik Birimi (2014), Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (2016), Uluslararası Final Üniversitesi (2016), Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi (2017), Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (2017), Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (2018), Rauf Denktaş Üniversitesi (2018), Kıbrıs Batı Üniversitesi (2018), Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi (2019), Avrupa Liderlik Üniversitesi (2019).”

Kitapçığa https://online.flipbuilder.com/bcwtm/zkab/ adresinden de online olarak ulaşılabiliyor.

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14/08/2022 11:30