KKTC'de bugün 410 pozitif vaka 2 kişi hayatını kaybetti
23/01/2022
Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.397 olup, 410 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 556 kişi taburcu edilmiştir.
179 kişi Lefkoşa, 95 kişi Girne, 71 kişi Gazimağusa, 28 kişi Güzelyurt, 15 kişi İskele, 22 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
23 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.397
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 410
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 410
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 556
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.226.223
Toplam Vaka Sayısı: 50.297
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 45.027
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5115
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 5033
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 157
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : –
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 307
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 394
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4285
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 117099