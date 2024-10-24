KKTC'de İkamet İzinsiz Kalan Zanlı Cezaevine Gönderildi

(Kamalı Haber)- KKTC’de ikamet izinsiz kalmak suçundan tutuklanan Zimbabwe uyruklu Paddington Tawanda Sabau dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ali Yeşildal mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 23 Ekim 2024 tarihinde saat 10.50 sıralarında Muhaceret şubesine giriş çıkış dökümü almak için gelen Paddington Tawanda Sabau'nun yapılan muhaceret kontrolünde 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 329 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru, Sivil Muhaceret Dairesinden yapılan soruşturmada ve temin edilen ifadede zanlının ülkede kaçak yaşam sürdüğünün teyit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının ülkeye öğrenci olarak geldiğini ancak kaydını yenilemediği için kaçak duruma düştüğünü belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 20 günü aşmayan bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.



