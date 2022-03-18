KKTC'de 'Yaratıcı Yazarlık Atölyesi' etkinliği gerçekleştirildi

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kıbrıs Damla Derneği ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü iş birliğinde organize edilen Yaratıcı Yazarlık Atölyesi programının ilki Lefkoşa YEE'de yapıldı.

İlk bölümü başlayan ve 4 hafta sürmesi planlanan atölyeye, her hafta iki deneyimli yazar katılarak bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

Atölyeye katılan üniversite öğrencisi Ahmet Devin, yazarlıkla ilgilendiğini ve atölye süresince tecrübeli yazarlardan istifade etmeyi planladığını söyledi.

Türk dili ve edebiyatı bölümü öğrencisi Hilal Kanlı ise mesleğine katkısı olduğu, kitaplara merakı ve bunları yazan insanlarla bire bir tanışma imkânı olduğu için bu atölyeye katıldığını kaydetti.

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi'ne, kendini yazarak ifade etmek, yazma konusunda ilerlemek ve ifade gücünü geliştirmek isteyen üniversite öğrencileri katılacak.

Programda, katılımcılara edebi metin oluşturma, üslup edinme, editoryal destekle metin geliştirme yetkinliği kazandırılması hedefleniyor.

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18/03/2022 10:44