Klima tüpünden sızan gaz yangın çıkardı!

ads ads ads ads
12/05/2021

ads
ads
ads
Klima tüpünden sızan gaz yangın çıkardı!

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu üzerinde seyir halinde bulunan Özkan Akbal yönetimindeki SK 094 plaklaı van araçta; klima tüpünden sızan gazın alev alması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu konu aracın arka kısmında bulunan 1 adet çamaşır makinesi, 1adet televizyon, 2 adet alet çantası, 3 adet klima tüpü yanarak zarar görürken, aracın arka camı ısından patladı ve arka koltuklar ile tavan döşemesi hasar gördü.

12/05/2021 18:28
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Klima tüpü, yangın, haber
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.