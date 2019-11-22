Koç ve psikolog arasındaki fark iyi ayırt edilmeli

Haber Kıbrıs Web Tv’de Özlem Ö. Boyar’ın hazırlayıp sunduğu Herşeyden Biraz programının bugünkü konuğu Kişisel Gelişim Danışmanı ve Profesyonel Koç İpek Kabidan oldu. Kabidan, hayatın her alanında başarıya ulaşmak için kişisel gelişimin ne kadar önemli olduğunu anlattı.

Kabidan: Koçlar ruh sağılığı ile ilgili hiçbir çalışma yapma hakkına sahip değildir

İpek Kabidan, Koç ve Psikolog arasındaki farkın iyi ayırt edilmesi gerektiğini de anlatarak, Koçluk mesleğinin suistimal edilebildiğini ve bu konuda bir denetim mekanizması kurulması gerektiğini de ifade etti.

22/11/2019 12:32