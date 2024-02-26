Kombos: İşgalin sona ermesi birincil hedefimiz

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Kıbrıs Rum tarafının, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın misyonunu desteklediğini ifade etti.

Alithia gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un dün gerçekleştirilen bir kayıp cenaze töreninde yaptığı konuşmada, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın misyonunu desteklediklerini ve mümkün olan her şekilde desteklemeye devam edeceklerini söylediğini yazdı.

Habere göre Kombos, kayıp yakınlarının acılarını daha erken dindiremedikleri için tüm kayıp yakınlarından özür dilediği konuşmasında; “Ülkemizin yasadışı işgalini sona erdirmek birinci hedefimizdir. Uzlaşılmış zemin üzerinde bir çözüme ulaşabilmek amacıyla müzakerelerin yeniden başlaması için uygun koşulların oluşması yönünde samimiyetle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.