Konser girişinde uyuşturucu ile yakalandı

Gazimağusa’da gerçekleşen bir konser girişindeki polis kontrolü sırasında S.E.T.’nin (E-20) üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Dün 18.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye emare olarak el konuldu.

S.E.T’nin Girne’deki evinde yapılan aramada ise yaklaşık 7 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

S.E.T. tutuklandı.