Konserde 140 korist ve 10 saz sanatçısı sahne aldı

KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Çağdaş Müzik Derneği, Beyarmudu Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Lapta Esintileri Korosu nun sahne aldığı Cumhuriyet konserlerinin ilki dün akşam yapıldı.

Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Kongre Merkezi’nde yer alan konsere Başbakan Ersin Tatar da katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Dairesi ile Lapta ve Beyarmudu Belediyeleri’nin de katkılarıyla gerçekleşen konserde, ayni anda üç koro toplam 140 korist ve 10 saz sanatçısı sahne aldı.

Konserin başında bir konuşma yapan Başbakan Ersin tatar, KKTC’nin kuurluşunun 36’ncı yılının gururla kutlandığını belirterek,“Cumhuriyet olmak yürek ister, Cumhuriyet olmak çalışmak ister”diye konuştu.

Çağdaş Müzik Derneği, Beyarmudu Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Lapta Esintileri Koroları’nın sahne alacağı konserde yer almaktan mutluluk duyduğunu belirten Tatar,konserin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi kutladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Dairesi ile Lapta ve Beyarmudu Belediyeleri’nin de katkılarıyla gerçekleşen konserde, ayni anda üç koro toplam 140 koroist ve 10 saz sanatçısıyla sahne aldı.

Bu konser ile KKTC de ilk kez böyle büyük bir koro sahne almış oldu.

Şef Ersin Tünay yönetimindeki koro Türk Sanat Müziği Türk Halk Müziği ve Türk hafif müziğinden seçme şarklılarla izleyicilerle buluştu.

Konser büyük beğeni topladı.

Milli Eğitim Bakanlığı himayesindeki konserlerin ikincisi bu akşam Lefkoşa YDÜ AKM de sonuncusu ise,yarın akşam Beyarmudu’nda Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde yer alacak.

Girişin ücretsiz olduğu konserler, 20.00’da başlayacak.

(BRT)

19/11/2019 12:16