Halkın Partisi MYO Üyesi Teksen Köroğlu “Ülkenin bu durumda olmasının sebebi atanan liyakatsiz yöneticiler ve maalesef liyakatsiz olmalarına rağmen seçilen siyasetçilerdir” dedi.

Halkın Partisi MYO Üyesi Teksen Köroğlu, Mayıs TV’de Meltem Sakin’in hazırlayıp sunduğu Mayıs Manşet programının konuğu oldu.

Son günlerde gündemi meşgul eden külliye konusuyla ilgili kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Köroğlu “Ülke çökmüş durumda. Külliye, olmuş ya da olmamış bizim devletimiz tamamıyla çöktükten sonra, birçok dengemiz; olması gerekenler ayaklar altına alındıktan sonra yapılsa ne olur yapılmasa ne olur. Bizim için önemli sorun bu değil; önceliğe almamız gereken başka sorunlarımız varken birileri bizi hususi olarak oyalıyor, bilinçli olarak bir gündem değiştirme çabası olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“MECLİS İŞLEVİNİ KAYBETTİ, BUNU ANA MUHALEFET PARTİSİ CTP DE GÖRÜYOR, SIRA GEREĞİNİ YAPMAYA GELDİ”

19 Mayıs’ta Halkın Partisi’nin sine-i millet kararı aldığını ve bu kararı alırken bugünleri önceden gördüklerini belirterek yaptıklarını söyleyen Teksen Köroğlu “Bu kararı alırken o zaman yapılanlar ve yapılması gerekenleri gördüğümüz için yaptık. Sine-i millete gidelim, halkı bilinçlendirelim ve halkın mobilize olmasını sağlayalım ve bir an önce bu ülkeyi erken genel seçime götürelim düşüncesine girdik. Şimdi ana muhalefet partisi başkanı erken seçim diyor, diyor ama sadece bir çağrı ile bu hükümet o koltuğu ve rant paylaşımını bırakır mı? Mecliste 49 vekil var ama meclis işlevselliğini kaybetti. Bir çözüm arıyorsak, halkımız da devletini, kendisini düşünüyorsa gerçekten kanalize olup erken genel seçimin bir an önce yapılması için uğraşmalıyız. Çünkü bu ülkenin başka bir çözümü yoktur. Meclis işlevini yitirdi, bunu Ana Muhalefet partisi de görüyor, ”dile getiriyor, şimdiyse sıra bunun gereğini yapmaya geldi” vurgusu yaptı.

“SAYIŞTAY NEREDE?”

Kıb-Tek’te yapılan ve 45 dolara verilen yakıt taşıma ihalesinin Başbakan Ünal Üstel tarafından iptal edilerek 75 dolara tekrar ihale edilmesini eleştiren Köroğlu “Kıb-Tek’te bir ihale yapıldı, ihaleyi 45 dolara alan şirket bir takım yolsuzluklar oldu diye mahkemeye taşınırken Başbakan çıktı ben bu ihaleyi iptal ediyorum dedi. Sayın Başbakan bunu iptal ederken 45 dolara taşınacak yakıt aynı firma tarafından 75 dolara mı taşıtılıyor? Aradaki bu fark ne olacak? Devletimi koruyacak olan Sayıştay nerede? 230- 240 milyon TL’nin üzerinde zararı var devletin. Bu nasıl bir devlet yapısı? Benim devletimi kim koruyacak? Birisi açıklasın 45 dolara kabul edilen bir ihale 75 dolara nasıl çıkar?” dedi.

“HÜKÜMETE GÖRE HALK MUTLU AMA BİZ VATANDAŞIN UMUTSUZLUĞUNU GÖRÜYORUZ”

Hükümet ortaklarının halinden memnun olduğunu, onlara göre halkın da mutlu olduğunu belirten Teksen Köroğlu “Ama biz vatandaşın umutsuzluğunu görüyoruz, meclisin de bu yapısıyla hiçbir şey yapamayacağını gördüğümüz için sine-i millete gittik. Bu fikri bu yüzden STÖ’lere ve muhalefet partilerine götürdük. Halkın artık mobilize olması lazım ve gerçekleri görmesi için çağrımızı yaptık” dedi.

“SAĞLIK SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKİYOR”

Girne Devlet Hastanesi ihalesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Köroğlu “Girne Devlet Hastanesi’ne 9 firmanın girmesi çok iyi bir şey. Hastaneye ihtiyaç var fakat Mağusa, Lefke, Güzelyurt’un da sağlık sisteminin iyileştirilmesi gerekiyor. Bunu merkeze toplayacağımıza yaymamız gerekiyor. Sağlık ocaklarıyla, bölge hastaneleriyle. Sağlık sistemimizi dengeye koymamız gerekiyor. Yapılması gerekenler biliniyor ama yapılmıyor” dedi. Sağlık sisteminin kapasitesinin artık yeterli olmadığını belirten Teksen Köroğlu sözlerini “Bunların baş sorumlusu 1974’ten bugüne kadar başta seçilen milletvekilleri ve onun seçtikleri liyakatlı olmayan devlet yöneticileridir. Bu sadece sağlık sisteminde değil bütün alanlarda sıkıntımız var. Sağlığı da eğitimi de, çevreyi de bozduk. Liyakat değil, hep peşkeş hep çıkar. Bir avuç insan bundan nemalandı” diyerek bitirdi.

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04/10/2022 11:28