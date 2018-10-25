Kremlin, ABD'yi saldırıyla suçladı

Kremlin, ABD'yi, Rusya'nın Suriye'deki hava üssü Hımeymin'e saldırmakla suçladı.

Kremlin, geçtiğimiz ocak ayında bir ABD casus uçağının, Rusya'nın Suriye'deki hava üssü Hımeymim'e drone saldırısı koordine ettiğini gösteren Rusya Savunma Bakanlığı raporuyla alarma geçtiklerini duyurdu. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin'in Trump'la bu konu hakkında görüşeceği söylendi.

Çin’in Pekin şehrinde düzenlenen bir konferansta konuşan Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Aleksander Formin de, Rusya’nın Suriye’deki Hımeymim üssüne yapılan bir SİHA saldırısı nedeniyle ABD’yi suçladı.



Hımeymim’e 13 SİHA ile eşzamanlı saldırı yapıldığını belirten Fomin, "SİHA’ları kontrol etmeniz için modern ekipmanlara ihtiyacınız vardır. Bu saldırı esnasında ABD keşif uçağı Poseidon-8 yaklaşık 8 saat boyunca Akdeniz üzerinde uçarak saldırıyı koordine etti." dedi.



SİHA’ların, Rus elektronik harp sistemleri tarafından durdurulduğunu anlatan Fomin, "SİHA’lar durdurulduktan sonra, güvenli bir mesafeye geçip, uzay seviyesinden aldıkları sinyallerle sistemdeki açıkları bulmaya çalıştılar. Sonrasında tüm SİHA’lar Rus hava savunma sistemi tarafından yok edildi." diye konuştu.



Fomin, saldırıların hangi tarihte gerçekleştiğini açıklamadı.



Rusya Savunma Bakanlığından bir süre önce yapılan açıklamada, sadece ağustos ayında Hımeymim’e saldıran 47 SİHA’nın etkisiz hale getirildiği iddia edilmişti.