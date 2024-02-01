KTAMS, Bakan Oğuz’la Merkezi Cezaevinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini konuştu

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası'ndan (KTAMS) bir heyet, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’la Merkezi Cezaevi'nde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini konuştu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, dün yapılan görüşmede nüfus artışıyla birlikte suç sayısının da arttığına ve cezaevinde hizmetlerin yürütülmesinde aksamalar olduğuna vurgu yaptıklarını belirterek sürekli artan mahkum sayısı nedeniyle gardiyan ihtiyacının da arttığını belirttiklerini kaydetti.

IV. Derece Gardiyan Eri münhali açılarak istihdam yapılmasını talep ettiklerini ifade eden Bengihan, Bakanın bu yönde girişim yapmasını istediklerini kaydetti.

Merkezi Cezaevi’nin en önemli görevlerinden biri olan mahkûmların yeniden topluma kazandırılması işlevinin, uzman kadro yetersizliği nedeniyle yerine getirilemediğine de dikkat çeken Bengihan, şu ifadelere yer verdi:

“Diğer yandan elektrikçi, kaynakçı, su tesisatçısı gibi teknik hizmetler kadrolar boş olduğu için sürekli teknik sorunlar yaşanmaktadır. Merkezi Cezaevi'nin işlevini tam anlamıyla yerine getirebilmesi, çalışanların huzur içinde verimli hizmet verebilmesi için teşkilat yasasında belirlenen fakat şu anda boş olan kadroların süratle doldurulmasını talep eden sendikamıza, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, boş kadroların doldurulması için gerekli girişimi başlatacağı sözü vermiştir.”