KTMMOB’ye oda ve birliklerden destek!

Bakanlar Kurulu kararınca ‘Külliye projesini’ yapacak mimara verilen vatandaşlığa tepkiler büyüyor. Konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanan Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği’ne birlik ve odalardan destek geldi.

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, KTMMOB’nin başlattığı mücadeleye destek verdiklerini açıkladılar.

“Sektör temsilcileri birlikte hareket etmelidir” diyen Başkanlar ve koordinatör ülkede bu kadar çok Mimar varken, yapılan vatandaşlığın yanlış olduğunu savundu.

Kıbrıs Türk toplumunun kimliğini ve nüfus yapısını ortadan kaldırmak için çaba sarf edildiğini savunan sivil toplum örgütleri , hükümetin yasalara bakmadan birçok uygulama yapmaya devam ettiğini söyledi.

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca:

“Yalnız külliye değil bütün binalara sahip çıkacaklar”

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca, bir yerden artık ses çıkarılması gerektiğini aksi takdirde ülkeye daha çok kayıtsız ‘taşeron’ ve ‘Müteahhit’ geleceğini belirtti.

İnşaat sektörünün bir araya gelmesi gerektiğini savunan Amca, “Sektör temsilcileri birlikte hareket etmeli” dedi.

Bir mimara vatandaşlık verildiğini ifade eden Amca, ilgili şahsın yasalara göre kayıt hakkı da elde edeceğini kaydetti.

“Yalnız külliye değil bütün binalara sahip çıkacaklar” ifadelerini kullanan Osman Amca, “Bizim sektörü yerle bir edecekler. Bu sektörden ekmek yiyen yüzlerce kişiyi yok etmeye karar verdiler, sessiz kaldıkça ekmeğimizi elimizden alıyorlar. Biz ilk günden son güne kadar Mühendis Mimar Odalarının toplum için yaptığı haklı mücadelesinde gereken destek neyse vereceğiz” dedi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer :

“Vatandaşlığın iptali ile ilgili girişim başlattık”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, birlik olarak onaylanan vatandaşlığın iptali ile ilgili girişim başlattıklarını söyledi.

Bakanlar Kurulu’na yazı yazdıklarını, hukukçular tarafından dosyanın hazırlanıp mahkemeye gideceğini kaydeden Gürcafer,” Verilen bu vatandaşlığı toplumsal varlığımıza yönelik saldırı ve olumsuz gelişme olarak anlıyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk toplumunun kimliğini ve nüfus yapısını ortadan kaldırmaya yönelik hareketler olduğunu savunan Gürcafer, bu durumdan oldukça rahatsız olduğunu dile getirdi.

Ekonomik boyutu değil de sosyal boyutu yönünden olaya baktıklarını da kaydeden Cafer Gürcafer, “Benim memleketimde mimar genç insanlar varken, bunu yaptırarak yurt dışından birilerinin getirtilerek bir şeyler yapmayı kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga:

“Mesleğin ayaklar altına alındığı siyasetin ne kadar kötü yönetildiği ortada”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, mesleğin ayaklar altına alındığı, siyasetin ne kadar kötü yönetildiğinin ortada olduğunu kaydetti.

Tulga, yasaların baypass edildiğini bu konuda oldukça rahatsız olduklarını ortada hukuksuzluk ve etik dışılık olduğunu kaydetti. Hükümetin yasaları görmezden gelerek, birçok uygulama yaptığını kaydeden Tulga, toplumsal grupların kafa kafaya vererek birbirine sahip çıkmanın zamanının geldiğini kaydetti.

“Ben yaparım olur” uygulaması ile kurumların çökertilmeye çalışıldığını söyleyen Hürrem Tulga, “Biz Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliğinin başlattığı haklı mücadeleyi kendi mücadelemiz gibi görerek, destek veriyoruz ve yola devam diyoruz. KTMMOB’nin mücadelesi sadece bir mimarın vatandaşlığı veya bir bina meselesi değil hukuksuzluğa ve toplumu hiçleştirmeye çalışanlar karşı yapılmaktadır.”

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04/10/2021 09:27