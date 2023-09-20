KTOEÖS:Sendika öğleden sonraki derslerin yapılmaması konusunda karar aldı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “bina güvenliği olmayan” Gazimağusa’daki Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde iyileştirme konusunda hiçbir adım atılmadan yeni eğitim ve öğretim yılına başlandığını belirterek, "bu okuldaki öğretmen ve öğrencilerin hayati risk altında olduğunu" açıkladı.

KTOEÖS Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde bu sabah basın açıklaması yaptı.

-Eylem

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nin geçen yıl, gözle görülecek şekilde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen okul olduğunu belirterek, okulda, bina performans analizinden sonra sadece ana binada -idari bina ile üzerindeki sınıfların- güçlendirilmesiyle ilgili tespit söz konusu olduğunu belirtti.

Eylem, bu bina dışında, esas riskli olan diğer sınıflar sıvanıp boyanarak, öğretmen ve öğrencilerin girmesinin öngörüldüğünü, yapılan iki prefabrik sınıfın da yetersiz olduğunu, öğretmenlerin çardakta bile ders yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

Eylem, gelinen noktada kolonların ayrıldığı, gözle görülecek şekilde sıkıntıların devam ettiği sınıflara öğretmen ve öğrencilerin girmek zorunda bırakıldığını, hayati riskin söz konusu olduğunu kaydetti.

Okulla ilgili raporun ne olduğunun Bakanlık tarafından açıklanması gerektiğini söyleyen Eylem, “Bu insanları hayati tehlikeye atmaktan vazgeçmesi lazım eğer öyle bir durum söz konusuysa ki geçtiğimiz yıldan buraya hiçbir şey yapılmamıştır. Bu okul çok daha önceden birtakım sıkıntılar yaşamıştır bina güvenliğiyle ilgili. Zaman zaman tavandan sıvaların çökmesi söz konusudur. Dolayısıyla 6 Şubat’tan bu tarafa değil çok daha önceden bu tadilatlar ve tamiratların yapılması gerekirken Bakanlık bu konuda herhangi bir adım atmamıştır” dedi.

Eylem 6 Şubat’tan sonra okuldaki öğrenciler ve öğretmenlerin 3’e bölünerek farklı yerlere dağılıp, bir kısmı da okulda kalarak eğitime devam etmeye çalıştığını, bu eğitim yılında ise hiçbir şey yapılmadığını, sadece bahçeye iki konteyner konulup, hiçbir şey yokmuş gibi eğitime devam edilmesinin istendiğini söyledi.

“-Hayati risk endişelerimiz vardır”

Eylem, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde bina güvenliği konusunda hayati risk endişeleri bulunduğunu vurgulayarak, Bakanlığın bu konuda bir an önce adım artması gerektiğini kaydetti.

-Sendika öğleden sonraki derslerin yapılmaması konusunda karar aldı

Eylem bir soru üzerine, KTOEÖS Yönetim Kurulunun önümüzdeki haftadan itibaren öğleden sonraki derslerin yapılmaması yönünde karar aldığını söyledi.

Eylem yarım günü eğitim dahi gerektiği gibi yapılamazken, öğleden sonra ders yapılmasının riskler taşıdığını kaydetti.

Eylem, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’ni örnek göstererek, okuldaki öğrencilerin sadece yüzde 20’sinin kantine gittiğini kaydetti. Öğle arasında okullardaki çocukların beslenme ihtiyacını karşılayamayacağı için aç kalacağını, ayrıca tam gün eğitimin şu aşamada güvenlik sorunu yaratacağını ifade etti.

Eylem, ayrıca Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde kantin fiyatlarının denetlenmediği, fiyatların dışarıdan daha pahalı olduğu konusundaki şikayetleri de dile getirdi.

-Gökçebel

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, Milli Eğitim Bakanı’nın ısrarla toplumu yanlış bilgilendirdiğini, algı oluşturmaya, topu başkalarına atmaya çalıştığını iddia etti.

Bakan’ın atmadığı adımlarla çocukları ve öğretmenleri risk altında bıraktığını iddia eden Gökçebel, bunun vebalinin Milli Eğitim Bakanı’nın omuzlarında olduğunu söyledi.

Gökçebel, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde bina risk analiz raporu sonucunda “kullanılamaz” denilen ana binanın bugün günlük ihtiyaçlar için kullanıldığını belirterek, ” Bir çivi bile çakılmadı hiçbir hazırlık yapılmadı” dedi.

Eğitim ve çocukları gözden çıkaran bir hükümet anlayışı ile karşı karşıya olduklarını savunan Gökçebel, söz konusu okulda binayla ilgili sorunların 4 yıl öncesine dayandığını söyledi.

Gökçebel, Bakan’ın toplumun karakteri, yaşam biçimi ve ritüelleriyle oynamaya devam ettiğini, algı yarattığını ve makamda oturmaya devam ettiğini öne sürerek, “Böyle bir anlayış kabul edilemezdir. Öğretmene ve öğrenciye biçilen bu eğitim anlayışı bir kader değildir. Bu anlayışın sorumluluğu istifadır ve artık istifasını bekliyoruz. Eğitim Bakanı sorun çözme becerisini yitirmiştir” dedi.

Gökçebel Gazimağusa’da bina güvenliği açsından risk taşıdığı tespit edilen okullara yenilerinin de eklendiğini belirterek, Bakanlığın sorunu konteyner ile çözmeye çalıştığını kaydetti.

Gökçebel, öğretmenin; çocukların ve eğitimin riske atıldığı bir ortamda sinip kalmayacağını “hesabını sormak için her yöntemi deneyeceğini” söyledi.

Gökçebel, “Biz geleceğimiz için mücadele ediyoruz. Biz bugünü kurtarmak için uğraşmıyoruz, reklam yapmıyoruz, siyaset, makam, peşinde değiliz” dedi.