Küçük, down sendromu doğumlarında kontrollerin önemine işaret etti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Bir sonraki birleşim 27 Mart Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.

Milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilen bölümde Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı, “Ekonomik Kriz ve Döviz Mağdurları” konulu güncel konuşma yaptı. Solyalı, ekonomide ciddi bir daralma olduğuna işaret ederek, hükümetin bu zor şartlarda elini vatandaşın cebine atmaması gerektiğini kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı’nın ekonomik öngörülerini içeren basın açıklamalarını değerlendiren Solyalı, dövizde Mayıs seçimleri sonrası ciddi bir yükseliş olabileceğini ifade etti ve önlemler alınmasının önemine değindi.

Döviz artışı riski karşısında vatandaşlara ne gibi bir çözüm önerisi sunulacağını soran Solyalı, Türkiye’de dövizin baskı altında tutulduğunu, bunu ekonomistlerin söylediğini, dış borçlar, TL’deki değer kaybı yanında deprem hasarının oluştuğuna dikkat çekti, “Türkiye’deki bir kazanın burada can kaybına mal olacağı” uyarısında bulundu.

Döviz artışının günlük yaşamı derinden etkilediğini ifade eden Solyalı, döviz üzerinden banka borçlarının zaman zaman aylık ödemelerinde uçurum oluştuğunu, mahkemelik olayların arttığını kaydetti ve hükümetten buna yönelik çözüm önerileri üretmesini istedi.

Solyalı, döviz artışının, ev borçları, özel okul taksitleri gibi ödemelerde sorun yarattığını, bu yüzden zamanında alınması gereken önlemlerin önemli olduğunu kaydetti.

Ürün Solyalı, ülkede “ayrılıkçı bir yapı” yaratıldığını da savunarak, bu konuda hükümeti göreve çağırdı, Güney’e geçişlerde de, karma evliliklerle ilgili sorun yaşanma ihtimali gördüklerini anlattı.

- Küçük: “21 Mart Down Sendromlu Çocuklarımız; Özel Çocuk Olmak Tercih Değil. Biz Siyasiler Ne Yapıyoruz?”

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük de, “21 Mart Down Sendromlu Çocuklarımız; Özel Çocuk Olmak Tercih Değil. Biz Siyasiler Ne Yapıyoruz?” konulu güncel konuşma yaptı.

Küçük, içinde bulundukları haftanın down sendromlu çocuklar yanında yaşlılar haftası olduğuna işaret ederek, yaşlıların hak ettiği hizmeti almaları için çalıştıklarını, ancak bir gün herkesin yaşlanacağını, o yüzden şimdiden herkesin yaşlılığa hazırlanması, kendisine iyi bakmasını istedi.

Yaşlıların, büyüklerinin sosyal yaşamlarına katkıda bulunmak için belediyelerin de büyük önem taşıdığını ifade eden Küçük, down sendromu doğumlarında kontrollerin önemine işaret etti, bu çocukların doğduktan sonra hayata kazandırılması ve ailelerini kaybetmeleri durumunda ne olacaklarıyla ilgili planlamalar yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Küçük, toplumsal seferberlik adına bu adımların atılmasının siyasiler açısından da önemli olduğunu ifade ederek, özel gereksinimli çocukların ailelerine destek verilmesi yanında istihdamlara önem verilmesi gerekliliğine işaret etti.

Özel çocukların ailelerinin boşanma oranlarının da yüksek olduğuna işaret eden Küçük, eğitim, kabullenme, farkındalık yaratma, topluma kazandırma, planlama gibi konuların önemine vurgu yaptı.

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21/03/2023 16:52