Küçükbaş hayvancıya destek
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2018 Ocak-Haziran dönemi küçükbaş hayvan ödemelerini yaptı
14/06/2018
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2018 Ocak-Haziran dönemi küçükbaş hayvan ödemelerini yaptı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 2018 Ocak-Haziran dönemi Küçükbaş Hayvan Ödemeleri için, 3 bin 367 üreticiye toplam 12 milyon 041 bin 022,50 TL’lik ödeme yapıldı.
Üreticilerin hakedişlerini, Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabileceği kaydedildi.