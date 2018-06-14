HABER KIBRIS

Küçükbaş hayvancıya destek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2018 Ocak-Haziran dönemi küçükbaş hayvan ödemelerini yaptı

ads
14/06/2018

Küçükbaş hayvancıya destek
ads

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2018 Ocak-Haziran dönemi küçükbaş hayvan ödemelerini yaptı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 2018 Ocak-Haziran dönemi Küçükbaş Hayvan Ödemeleri için, 3 bin 367 üreticiye toplam 12 milyon 041 bin 022,50 TL’lik ödeme yapıldı.

Üreticilerin hakedişlerini, Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabileceği kaydedildi.

 

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: hayvancı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ödeme, haber kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems