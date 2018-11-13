Küçükuncular, Solo Türk pilotlarını ağırladı

Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı gösteri ekibi Solo Türk, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla KKTC’ye geldi. Küçükuncular Group Direktörü, Erdinç Küçükuncular, Girne’de Solo Türk pilotlarını HELLİM Cafe’de ağırladı. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün de katıldığı davette karşılıklı hediyeler verildi.

Küçükuncular, Solo Türk ekibiyle ilgili duygularını şu şekilde ifade etti:

Türkiye'nin gururu, dünyada eşi benzeri olmayan; ve elbette yüreklerinin bir köşesinde taşıdıkları Kıbrıs için, tereddüt etmeden canını tehlikeye atacağını bildiğimiz SOLO TÜRK pilotlarını ağırladık bu sabah. Mekanımıza güneş bir başka doğdu Girne'de. Gururlandık, onurlandık, şereflendik... Güzel insanlar kolay yetişmiyor... Vatansever, kadirşinas insanlar hiç kolay yetişmiyor... Bu duygu ve düşğüncelerle, bir başka enerji ile başlıyoruz güne... Hoşgeldin SOLO TÜRK... Kahraman Türk pilotları...ve ekibi .....