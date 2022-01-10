ads

Kuir Kıbrıs Derneği,Sosyal Hizmet Görevlilerine yönelik LGBTİ+ farkındalık eğitimi düzenledi

Kuir Kıbrıs üyelerine, sosyal hizmet uzmanları ve görevlilerine yönelik LGBTİ+ farkındalık eğitimini Zoom üzerinde çevrimiçi gerçekleşti.

ads ads ads ads ads
10/01/2022

ads
ads
ads
Kuir Kıbrıs Derneği,Sosyal Hizmet Görevlilerine yönelik LGBTİ+ farkındalık eğitimi düzenledi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS GL iş birliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi kapsamında, Kuir Kıbrıs üyelerine, sosyal hizmet uzmanları ve görevlilerine yönelik LGBTİ+ farkındalık eğitimini Zoom üzerinde çevrimiçi gerçekleşti.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden verilen bilgiye göre, “Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve dahası (LGBTİ+), sömürüden özgür olabileceği bir Kıbrıs için!” diyerek başlayan Hayat Projesi, KKTC’de insan ticaretine maruz kalan LGBTİ+ların mücadelesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Sosyal hizmet görevlilerine yönelik LGBTİ+ farkındalık eğitimi, Türkiye’den sosyal hizmet uzmanı Ceren Suntekin tarafından verildi.

10/01/2022 12:10
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Kuir, Kıbrıs, Derneği, , eğitim, lgbti, farkındalık
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.