Kumarhaneye Girmesi Yasak 8 Kişi Tespit Edildi

İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında dün saat 21.00-01.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde gerçekleştirilen kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 8 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

68 SÜRÜCÜ HAKKINDA İLERİ İŞLEME GİDİLDİ, 1 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise 280 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 68 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, sigortasız araç kullanma suçundan dolayı bir araç trafikten men edildi.

Kontrollerde ayrıca tasarrufunda uyuşturucu madde tespit edilen bir araç sürücüsü tutuklandı.

Bu habere tepkiniz:



15/10/2021 15:12