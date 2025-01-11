Kuzey Kıbrıs’ın Duayen İsmi Ünal Çağıner Anıldı

Mülkiyeli Ünal Çağıner’i Anma Toplantısı”, Girne Acapulco Resort Hotel’de gerçekleşti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde turizm ve girişimcilik alanlarında önemli katkılar sağlayan merhum Ünal Çağıner, adına düzenlenen bu özel anma toplantısıyla bir kez daha anıldı.

Anma etkinliğine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bakanlar, milletvekilleri ve sevenleri katıldı. Etkinlik kısa filmlerle başlayıp konuşmalar ile sona erdi

Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu öncülüğünde organize edilen etkinlik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Kıbrıs Mülkiyeliler Birliği iş birliğiyle gerçekleştirildi

Etkinlikte, Ünal Çağıner’in oğlu Dimağ Çağıner de bir konuşma yaptı:

"Babamın ölümün ardından ailemiz ve sevenleri hep yanımızda oldu eksikligini hiç hissettirmediler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ünal Çağıner'ı Ünal Çağıner yapan yatırımları değil değerleriydi. Ünal Çağıner'in bize ve çalısanlarına verdiği nasihat sebat etmekti. Bugün Ünal Çağıner'e saygı duyulmasına neden olan yatırımları ve serveti değildi, kapısının herkese açık olmasıydı.Ünal Çağıner bu vatanı insanından dolayı sevdi."