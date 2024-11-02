Lapta’da iş yerinden yüklü miktarda para çalan kişi tutuklandı

Lapta’daki bir iş yerinde çalışan 27 yaşındaki erkek S.K., kasada muhafaza edilen 21 bin 849 dolar ve 500 bin euro nakit para ile işveren adına düzenlenen toplamda 33 bin euro meblağdan oluşan muhtelif çek yapraklarını çalmaktan tutuklandı.

Polis bülteninde “müstahdem tarafından hırsızlık” başlığıyla yer alan olay 24 Ekim’de meydana geldi.

İş yerinin kasasından 21 bin 849 dolar ve 500 bin euro nakit para ile işveren adına düzenlenen toplamda 33 bin euro meblağdan oluşan muhtelif çek yapraklarının çalındığının polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, S.K. (E-27) zanlı görülerek tutuklandı.

Diğer polisiye haberler:

-Kumarhanede 11 kişiye yasal işlem

İskele Polis Müdürlüğü’nün İskele ve Bafra bölgesindeki kumarhanelerde dün yaptığı denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 11 kişi tespit edildi.

Söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Girne’de rahatsızlık veren alkollü kişi tutuklandı

Girne’de dün gece yarısı civarlarında alkollü içki tesiri altındayken yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren kişi tutuklandı.

Olay Mete Adanır Caddesi’nde saat 00.50’de meydana geldi. Tutuklanan A.C.B.’nin (E-28) 258 miligram alkollü olduğu belirlendi.

-Girne’de denetimlerde iki iş yerine yasal işlem

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bugün, günün ilk saatlerinde bölgedeki iş yerlerini denetledi.

Kontrol ve denetimler sonucunda, iki işyerinin mekan kapatma saatine uymayıp halen faaliyette olduğu, bir iş yerinin ise tütün ürünü satış belgesi ruhsatı olmadığı halde nargile tütünü satışı yaptığı tespit edildi ve işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polisin yaptığı denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 3 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.