   LAÜ Akademisyeni Faruk, Diş Hekimliği Haftası ile ilgili bilgilendirmeler yaptı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Simge Taşar Faruk, “Diş Hekimliği Haftası” ile ilgili açıklamalarda bulunarak, diş sağlığının önemine değindi.

“Sağlıklı bir hayatın vazgeçilmez esaslarından biri de sağlıklı dişlere sahip olmaktır” diyen Faruk, sözlerine şöyle devam etti: Ağız ve diş sağlığını bozan etkenlerin vücut sağlığı üzerinde de etkili olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla, ağız ve diş sağlığı korunmadığında birçok hastalığı beraberinde getirmektedir. Bu yüzden erken çocukluk dönemlerinden itibaren ağız ve diş sağlığına gereken önem verilmelidir. Erken çocukluk dönemlerinde edinilen deneyim ve alışkanlıklar, ileriki yaşlarda hem genel hem de ağız ve diş sağlıklarını şekillendirilmesi açısından çok büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz genelinde bireylerin bu konuda bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak, ağız diş sağlığının önemine dikkat çekmek ve doğru alışkanlık kazandırmak amacıyla Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası’nda çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bunlara ilaveten, ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çeken bildiriler yayınlanmakta, İlköğretim okullarında öğrencilere ağız ve diş sağlığı taramaları yapılmaktadır. Bu faaliyetlerle ise ağız ve diş sağlığının öneminin anlaşılması ve toplum bilincinin oluşturulması, bireylerin ağız hijyenine önem vermelerinin sağlanması, doğru ve düzenli fırçalama alışkanlığının edinmesi, diş ipi kullanımının yaygınlaştırılması ile koruyucu diş hekimliği uygulamalarına dikkat çekilmektedir.

“Kişilerin kendi ağız bakımlarını ihmal etmemeleri kadar, düzenli diş hekimi kontrolünü de aksatmamaları önemlidir”

Faruk son olarak “Kişilerin kendi ağız bakımlarını ihmal etmemeleri kadar, düzenli diş hekimi kontrolünü de aksatmamaları önemlidir. Diş hastalıkları ve diş sağlığının korunması açısından erken tanı çok önemlidir. Bu nedenle yılda en az iki kez diş hekimine muayene olunması önerilmektedir” dedi.