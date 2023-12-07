LBO Halk Müziği Korosu, 'Sözümüz Türküler' adıylamüzikseverlerle buluşacak

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07/12/2023

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LBO Halk Müziği Korosu, 'Sözümüz Türküler' adıylamüzikseverlerle buluşacak


Lefkoşa Belediye Orkestrası Halk Müziği Korosu, yıllardır geleneksel hale gelen yıllık konseri "Sözümüz Türküler" adıyla 11 Aralık Pazartesi akşamı müzikseverlerle buluşacak.

LTB’den verilen bilgiye göre, Hasibe Aksaç şefliğinde gerçekleşecek "Sözümüz Türküler" konserinde Kıbrıs, Azerbaycan ve Türkiye’den birçok eser seslendirilecek.

Farklı coğrafyaların farklı kültürlerine ait birbirinden farklı türkülerinin aynı sahnede buluşacağı ücretsiz konser, 11 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşecek.

07/12/2023 15:20
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TAGS: LBO, Halk, Müziği, Korosu,
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