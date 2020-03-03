Lefkoşa - Mağusa yolunda kaza! Araç takla attı

Lefkoşa Gazimağusa anayolunda dün gece saat 23.00 sıralarında alkollü ve aşırı süratli sürücü kazaya neden oldu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisten yapılan açıklamaya göre kaza, 02.03.2020 tarihinde, saat 23:00 raddelerinde Lefkoşa Gazimağusa anayolunda 1-2 km içerisinde çift şeritli yolda sol şerit içerisinde %76 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Emre YAHYA (E-35) yönetimindeki JR 126 plakalı salon araç sürücüsü seyretmekte olduğu yolun sağ kısmında bulunan Hocaoğlu Petrol istasyonu önlerine geldiğinde aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden Onur ALVER (E-24) yönetimindeki ES 902 plakalı salon aracın sağ arka kısmına aracının sol ön kısmı ile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yol içerisine savrulan ES 902 plakalı araç yolun sol kısmında bulunan bariyerlere çarparak yine kontrolsüz bir şekilde yolun sağ kısmına doğru seyredip yolun sağ kısmında bulunan bariyerlere çarptıktan sonra yolun sağ şeridi içerisinde önü Batı istikametine bakar şekilde tekerlekleri üzerinde durdu. Yine çarpışmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yol içerisinde savrulan JR 126 plakalı araç ise yolun sol kısmından yol dışına çıkarak takla attıktan sonra tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

03/03/2020 10:11