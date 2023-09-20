Lefkoşa Badminton Kulübü'nde Denerel göreve devam ediyor

Lefkoşa Badminton Kulübü olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Yapılan olağan genel kurulda kulüp başkanlık görevini sürdüren Nevzad Denerel yeniden başkan seçildi. KKTC Galatasaryalılar Derneği lokalinde yapılan genel kurulda divan başkanlığını Ahmet Özdal, sekreterler Simge Bardak Denerel, Mine Kuset Bolkaner yaptı. Genel kurulda açılış ve saygı duruşunun ardından faaliyet ve mali raporlar başkan Nevzad Denmerel tarafından okunarak, üyeler tarafından oybirliğiyle onaylandı. Başkanlık seçiminde tek aday olarak giren Nevzad Denerel yeni dönemde oybirliğiyle yeniden başkan seçildi.

Tüzük ve Logo Değişikliği

Lefkoşa Badminton Kulübü olağan genel kurulunda tüzük değişikliği ve logo değişikliği de yapıldı. Başkan Nevzad Denerel, genel kuruldahazırlamış oldukları tüzük değişikliği ve logo değişkliğde üyeler tarafınadn oynaylanarak resmiyet kazandığını açıkladı.

Hazırlanan Projeler Tamamlanacak

Yeni dönemde de başkan olarak devam eden Nevzad Denerel, üyelere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, badminton sporunun ülkemizde yaygınlaşması için çalışmalarına devam edeceklerini, yeni dönemde projesi hazırlanan spor salonunun yapım çalışmalarına başlanacağını belirtti. Lefkoşa Badminton Kulübü başkanı Nevzad Denerel birlikte çalışacağı

4. Dönem yönetim kurulunu da belirlendi.

Lefkoşa Badminton Kulübü yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor.

Baskan: Nevzad Denerel

Asbaskan: Serkan Bolkaner

Sekreter: Şaziye Borankan

Veznedar: Feral Uyumsal Burhan

Tahsildar: Selen Küçük

Spor İşleri Üyesi: Heves Nazıroğlu Ergen

Yedek Üye

Raci Denerel

Esen Küçük

Mert Mevlüt

Denetleme Kurulu

Özeş Çıraklı

Burak Harper

Yedek Üye

Bora Dellaloğlu

Disiplin Kurulu

Gülay Arkut

Hale Nazıroğlu

Fisun Özdal

Yedek Üye

Serdar Hergüner