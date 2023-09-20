Lefkoşa Badminton Kulübü'nde Denerel göreve devam ediyor
20/09/2023
Lefkoşa Badminton Kulübü olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Yapılan olağan genel kurulda kulüp başkanlık görevini sürdüren Nevzad Denerel yeniden başkan seçildi. KKTC Galatasaryalılar Derneği lokalinde yapılan genel kurulda divan başkanlığını Ahmet Özdal, sekreterler Simge Bardak Denerel, Mine Kuset Bolkaner yaptı. Genel kurulda açılış ve saygı duruşunun ardından faaliyet ve mali raporlar başkan Nevzad Denmerel tarafından okunarak, üyeler tarafından oybirliğiyle onaylandı. Başkanlık seçiminde tek aday olarak giren Nevzad Denerel yeni dönemde oybirliğiyle yeniden başkan seçildi.
Tüzük ve Logo Değişikliği
Lefkoşa Badminton Kulübü olağan genel kurulunda tüzük değişikliği ve logo değişikliği de yapıldı. Başkan Nevzad Denerel, genel kuruldahazırlamış oldukları tüzük değişikliği ve logo değişkliğde üyeler tarafınadn oynaylanarak resmiyet kazandığını açıkladı.
Hazırlanan Projeler Tamamlanacak
Yeni dönemde de başkan olarak devam eden Nevzad Denerel, üyelere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, badminton sporunun ülkemizde yaygınlaşması için çalışmalarına devam edeceklerini, yeni dönemde projesi hazırlanan spor salonunun yapım çalışmalarına başlanacağını belirtti. Lefkoşa Badminton Kulübü başkanı Nevzad Denerel birlikte çalışacağı
4. Dönem yönetim kurulunu da belirlendi.
Lefkoşa Badminton Kulübü yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor.
Baskan: Nevzad Denerel
Asbaskan: Serkan Bolkaner
Sekreter: Şaziye Borankan
Veznedar: Feral Uyumsal Burhan
Tahsildar: Selen Küçük
Spor İşleri Üyesi: Heves Nazıroğlu Ergen
Yedek Üye
Raci Denerel
Esen Küçük
Mert Mevlüt
Denetleme Kurulu
Özeş Çıraklı
Burak Harper
Yedek Üye
Bora Dellaloğlu
Disiplin Kurulu
Gülay Arkut
Hale Nazıroğlu
Fisun Özdal
Yedek Üye
Serdar Hergüner