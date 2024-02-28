Lefkoşa FIR Hattı için ‘it dalaşları’

IFACTA, IFALPA, IATA ve sivil uçuş prosedürlerinin diğer uluslararası paydaşlarının, Ankara FIR Hattı’ndan “Lefkoşa FIR Hattına” uçan bütün pilotlardan, uçuş bilgilerini vermek üzere ERCAN Havalimanı ile irtibata geçmeleri istenen açıklamalar yayımladığı haber verildi.

Fileleftheros Rum Sivil Havacılık Dairesi’nin, kurulması istenilen bu irtibatın Rum Yönetiminin “Lefkoşa FIR Hattı’ndaki egemenliğinin” erozyona uğratılması ve Ercan Havalimanı’nın fiilen tanınması sonucunu doğurmasını engellemek için “sürekli it dalaşı yapmakta olduğu” bildirdi.

Haberi “Lefkoşa FIR Hattı İçin ‘İt Dalaşları’… Uluslararası Mercilere Sürekli Türk Müdahaleleri… Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Egemenliğinin Altını Oyma ve Yasadışı Timbu (Ercan) Havalimanını Yükseltme Çabası… Sivil Havacılık Dairesi Savaş Veriyor” başlık ve spotlarıyla manşete çeken gazete konunun, Ekologlar Milletvekili Stavros Papaduris’in Rum meclisine verdiği soru önergesiyle gündeme geldiğini yazdı.

Habere göre, Papaduris Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Federasyonu (IFACTA), Dünya Pilotlar Federasyonu (IFALPA), Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA) ile uçuş prosedürünün diğer uluslararası paydaşlarının, Ankara FIR Hattı’ndan “Lefkoşa FIR Hattı’na” uçan pilotlara, uçuş bilgilerini vermek üzere Ercan Havalimanı ile irtibata geçmeye çağırdıkları açıklamalarına atıf yaptı.

“Uluslararası mercilerin izlediği bu pratik ile işgal altındaki topraklarımızda bulunan yasadışı havalimanına varlık ve dolayısıyla, dolaylı tanıma verilmekte olduğunu düşünüyorum.” diyen Papaduris Taşımacılık Bakanı Aleksis Vafeadis’ten Rum Yönetiminin bu durumdan haberdar olup olmadığına, haberdar ise Ercan Havalimanı’nın olası “tanınma tehlikesine” karşı hangi önlemler aldığına dair bilgi vermesini istedi.

Vafeadis’in Papaduris’in sorusuna cevap verdiğini ancak cevabın “gizli olduğunu” yazan gazete cevap sonrasında Papaduris’in Fileleftheros’a konuyla ilgili yaptığı açıklamayı aktardı.

Gazeteye göre Papaduris, Vafeadis’in söylediklerine istinaden, Ercan Havalimanı’nın tanınmaması için mümkün olan her çabanın harcanıyor göründüğünü, bunu olumlu bulduğunu söyledi.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak Türkiye’nin ve/veya uluslararası örgütlerin açıklamalarının, Rum Yönetiminin çeşitli birimleri tarafından takip edildiğini, müdahil uluslararası örgütler nezdinde perde gerisinde ve diğer girişimlerde bulunulduğunu yazdı. Uluslararası örgütlerin, “Lefkoşa FIR Hattı içerisinde uçaklara hizmet sağlayan tek yetkili makam olarak Rum Sivil Havacılık Dairesi’ni tanıdığını” öne sürdü.

Gazete özellikle IFACTA, IALPA, IATA’nın açıklamalarının, Ercan Havalimanı’nın “dolaylı tanınmasının engellenmesi maksadıyla Rum Sivil Havacılık Dairesi’nin katkılarıyla yayımlanmakta olduğunu” yazdı. Uçuş prosedürleriyle ilgilenen örgütlerin uçuş sırasında pilotlara verdiği bilginin, Ercan Havalimanı’nın varlığıyla ilgili “sadece bilgi amaçlı olduğunu, havalimanına atıf bile yapılmadığını” savundu.

Gazete Rum Taşımacılık Bakanlığı’nın, eldeki veriler ile, Ercan Havalimanı’nın dolaylı tanındığı görüşünde olmadığını haberine ekledi.

(Fotoğraf: temsili)