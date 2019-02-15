Lefkoşa – Girne Anayolu'nda korkutan kaza!

Bu akşam saat 20:00 sıralarında, Lefkoşa – Girne Anayolu 7-8 km’leri arasında, Davut Caner Akçiçek (E-20), yönetimindeki EP 009 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden Maryna SEMYLIETKINA (K-53), yönetimindeki HXT 160 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden HXT 160 plakalı araç orta refüj içerisinde durdu.Kaza sonucu yaralanan olmadı. Polisin olayla ilgilo soruşturması devam ediyor.