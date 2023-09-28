Lefkoşa ve Lapta’da ciddi darp!

Lefkoşa ve Lapta’da çıkan kavgalarda iki kişi yaralandı, iki kişi tutuklandı.

Polis bülteninde “ciddi darp ve sarhoşluk” başlığıyla yer alan olay Lapta’da bugün saat 01.00’de meydana geldi.

Lapta’da, aralarında yaşanan tartışma sonucu D.M.W.(E-31) 177 miligram alkol içki tesiri altında olduğu sırada, P.K.’yi (E-67) göğsünden itip yere düşürerek başını zemine çarpıp ciddi şekilde yarılmasına neden oldu.

P.K. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınırken D.M.W. tutuklandı.

-Lefkoşa’da vahim zarar ve ciddi darp

Lefkoşa’da da dün sabah saat 08.00 sıralarında, bir apartmanın araç park yerinde, aralarında çıkan tartışma sonucu S.H.(E-34), M.E.’nin (E-43) yüzüne kafa atarak bir dişinin kırılmasına sebep oldu.

S.H. tutuklandı.