Lefkoşa’da hırsızlık! 3 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili  3 kişi tutuklandı.

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15/05/2021

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Lefkoşa’da hırsızlık! 3 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili  3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, , 2020 Mart – 8 Mayıs 2021 tarihleri arasında, Lefkoşa’da B. Z. U. ve G. Ö.n’ün kiracı olarak bulundukları ikametgaha defalarca giriş yapıldığı ve 185 TL değerindeki ev eşyaları çalındığı kaydedildi.

Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı görülen K.T. (E-50), M.T. (E-20) ve S.T. (K-22) tutuklandı; soruşturma devam ediyor.

15/05/2021 11:25
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TAGS: hırsızlık, lefkoşa
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