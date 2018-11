Lefkoşa’da 'The Beatles' rüzgarı esecek

16.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çerçevesinde Bellapais Manastırında Lefkoşa Belediye Orkestrası tarafından gerçekleştirilen “The Beatles” konseri, 14 Kasım Çarşamba aksamı saat 20:00’de Lefkoşa’da, Bandabuliya Sahnesi’nde de gerçekleştirilecek.

Şef Oskay Hoca yönetiminde yapılacak konserde, solist Serdar Tuksal, efsane topluluk The Beatles’ın sevilen ve klasikleşen; “Love me do, I wanna hold your hand, Michelle, Hard days night, Yesterday, Elenor Rigby, Something, Here comes the sun,Come together, Let it be, While my guitar gently weeps, Imagine, Dont let me down, Hey jude” şarkılarını yorumlayacak.

Konser giriş ücreti 15 TL olup, biletler Bandabuliya Sahnesiden, Lefkoşa Belediye Tiyatrosundan, Lefkoşa Belediye Orkestrasından ve konser gecesi girişte temin edilebilecek.