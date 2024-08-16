Lefkoşa’da trafik kazası… İki kişi yaralandı

Lefkoşa’da dün gece, bir araç ile motosikletin karıştığı trafik kazasında yaralanan iki kişi, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza, saat 22.15’te Yakın Doğu Bulvarı'nda meydana geldi.

Mehmet Emin Atagül, 56 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada yönetimindeki PV 330 plakalı araçla çift şeritli yolda sağ şeritte süratli bir şekilde seyrettiği esnada, sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizce sol şeride geçmeye çalıştı. Araç, o esnada sol şeritte aynı istikamete seyreden Wajid Muhammad (E-25) yönetimindeki VR 447 plakalı motosikletin arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan motosiklet, bordür taşlarına çarpıp yol içerisinde sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Shoaib Khan (E-35) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.