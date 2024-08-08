Lefkoşa’da Uyuşturucuyla Yakalanan Zanlı Tutuklu Yargılanacak

Lefkoşa’da trafik kontrolü esnasında uyuşturucuyla yakalanan Nijeryalı Kester Itsekırı bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Cemal Ramiz mahkemede olguları aktardı. Polis, 27 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.30 sıralarında Lefkoşa’da trafik şubesinde görevli ekipler tarafından Şht. Mustafa Ruso Caddesi üzerinde yapılan kontrol esnasında zanlının aracının durdurulduğunu söyledi. Polis, zanlının tavır ve hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine araçta yapılan kontrolde iki ayrı şeffaf naylon poşette yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 11 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis memuru, bu süre içerisinde zanlının soruşturmanın etki edebileceği kısmının tamamlandığını açıkladı. Polis, zanlının Nijerya uyruklu olduğunu, öğrenci muhacereti bulunduğunu ancak aktif olarak okula devam etmediğini belirti. Zanlının yargılanması halinde hapis cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğunu kaydeden polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

(Kamalı Haber)