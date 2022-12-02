Gülten ÖZYAKUP SEZGİN

O Çoroniklerin, Guşoların, Ali Legoların, Ahmet Kalfaların ve daha pek çok Lefkoşalının jenerasyonundan ve Lefkoşa'nın simge isimlerindendi.

Koyu bir Çetinkayalı olup yıllarca kulübe hizmet verdi. Çarşıda onu tanımayan yoktu Rumlar Türkler Ermeniler arkadaşıydı...

Akşam olunca hisara masa kurulur ve demlen meye saatle başlardı...

Kızı Fatma Kişmir’e patlat bir şarkı deyip çifte şilini masaya koyardı... En büyük yardımcısı eşi ve kızlarıydı... Birlikte çalıştılar birlikte gezdiler... O bir Kıbrıslı özünde tam bir Lefkoşalıydı.

Lefkoşa’nın tanınmış esnafı, dondurmacısı, saha bakımcısı ve kebapçısı… 10 parmağında 10 marifet bir insan… Ali Aylakçı…

Ali Aylakçı, Lefkoşa’nın ünlü seyyar dondurmacısıydı… Ayrıca 40 yıl boyunca milli günler ve törenlerdeki saha dizaynını, hangi okulun nerede duracağını belirledi… Fanatik Çetinkaya taraftarı olarak da tanınan Aylakçı, Milli Piyango biletleri satarak insanlara umut verdi… Bir süre kebapçılık da yapan Aylakçı, pastırma ve şeftali kebabıyla da çok ünlüydü.

Lefkoşa’nın çok tanınmış esnaflarından olan Aylakçı, hiçbir zaman kamu çalışanı olmadı, hep kendi işini yaptı.

Aylakçı, Mehmet ve İlmiye Aylakçı’nın çocuğu olarak 1915 yılında Lefkoşa’da doğdu. Üç erkek çocuğun ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Ali Aylakçı, 1940’lı yıllarda İngiliz sömürgesi olduğu için İngiliz askerliği yaptığı dönemlerde, Mısır ve Filistin’e de gitti. O yıllara katırcılık görevi yaptı ve askerlik bitince Kıbrıs’a döndü.

29 yaşında 1944 yılında eşi Neriman Aylakçı ile evlendi. Neriman Hanım o yıllarda 14 yaşındaydı… Aralarında çok büyük yaş farkı vardı…

Mutlu birliktelik 1979’da bozuldu… Ali Aylakçı eşini kaybedince, dondurma ve saha çalışmalarını da bıraktı…

Yıllarca okul kantini ve futbol sahası işletmeciliği yapan Aylakçı, Taksim Sahası, Yusuf Kaptan Sahası, Çetinkaya Futbol Kulübü’nün büfesini eşi Neriman hanımla birlikte çalıştırdı.

Sahaların sorumluluğu o yıllarda Aylakçı’daydı… Özellikle 19 Mayıs, 23 Nisan törenlerinde… Saha çizimleriyle okulların sırasını belirleyen isim O’ydu… Aylakçı, 1974’den önce Türkiye’den gelen milli takımın çıktığı maçlardaki saha çizimlerini de yaptı.

Güllü, ekşili dondurma dendiği zaman akla gelen isimdi Ali Aylakçı…

Aylakçı’nın kebabı da çok meşhurdu o yıllarda… Evin hisara açılan kısmında bir odada meyhanecilik de yaptı. O yıllarda şeftali kebabı ve pastırması çok meşhurdu…

Prensip sahibiydi… Eşi ve çocuklarına çok düşkündü… Her pazar mutlaka eşi ve çocuklarıyla pikniğe gider vakit geçirirdi. Yemeğe içmeye çok düşkün biriydi…

Dolu dolu bir hayat geçiren, arkasında çok güzel anılarak bırakan Aylakçı, 1989 yılında vefat etti.

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02/12/2022 18:23