HABER KIBRIS

Limasol Bankası 79. yılını kutladı

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17/06/2018

Limasol Bankası 79. yılını kutladı
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Limasol Türk Kooperatif Bankası geçtiğimiz akşam Girne Colony Otel’de düzenlenen gala yemeğinde 79. kuruluş yılını kutladı.    Passnote müzik grubu eşliğinde eğlenen Limasol Grup çalışanları ve yöneticileri,  geceye özel olarak hazırlanan pastayı da coşku ile hep birlikte kestiler.  Açılış konuşmasında çalışanlara seslenen Genel Müdür İlkin Yoğurtcuoğlu;  79. Yılı geride bırakan Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın çağdaş bankacılığın tüm dinamiklerine sahip  ve sektörde bir çok ilklere imza atan bir kurum olduğunun altını çizdi. Yoğurtcuoğlu,  bankacılık yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ile de adından her daim söz ettiren, bütünüyle rekabet ortamında öncü konumda olmayı başaran Limasol Bankası’nın  takım ruhu ile çalışan tüm personelinin kuruluş yıldönümünü gururla kutlamayı fazlası ile hak ettiğini dile getirerek, “ başarı dolu nice seneler kutlamak arzusuyla çalışmaya devam edeceğiz ” diyerek sözlerini tamamladı.   Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler ise gecede yaptığı konuşmada, köklü geçmişinden güç alarak geleceğe güvenli adımlarla yürüyen Limasol Bankası’nın sektörde öncülük eden bir konuma ulaşmasında çalışkan, dinamik ve özverili çalışanlarının büyük rolü bulunduğunu vurguladı. Kemaler; “ 79. Kuruluş yılının heyecan ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Bankanın büyümesine katkı sağlayan, gelmiş, geçmiş ve halen görev yapan yönetim kurulu üyelerine, yönetici arkadaşlarıma, tüm çalışanlara, gücümüze güç katan tüm müşteri ve hissedarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.  Gece çalışanlara özel sürpriz hediye çekilişi ile son buldu. Lha

 

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TAGS: Limasol Türk Kooperatif Bankası, 79. yıl, haber kıbrıs
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