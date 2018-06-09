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LTB Gençlik Festivali’ne yoğun ilgi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Dereboyu Gençlik Festivali’nin ikincisi dün akşam Dereboyu’nda yapıldı

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09/06/2018

LTB Gençlik Festivali’ne yoğun ilgi
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Dereboyu Gençlik Festivali’nin ikincisi dün akşam Dereboyu’nda yapıldı. LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Gençlik Meclisi Lise Masası tarafından Kumsal Park girişinde düzenlenen etkinlikte Grup Gırık Levye (TMK), Grup Letül (LTL), Grup Levent Koleji, Hasan Sayılı Full Band (LAGSL), Grup Kazıns (BEAL) ve İçkiliydik Bilmem Ne adlı gruplar sahne aldı.

 

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TAGS: Lefkoşa Türk Belediyesi, LTB, Dereboyu Gençlik Festivali, Dereboyu, haber kıbrıs
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