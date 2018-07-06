HABER KIBRIS

Lute’nin adaya gelmesi bekleniyor

“Müzakerelerin ne zaman yeniden başlayacağı Lute’nin temaslarından sonra belli olacak”

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06/07/2018

Lute’nin adaya gelmesi bekleniyor
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BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Kıbrıs müzakerelerinin ne zaman yeniden başlayacağının, BM Genel Sekreteri’nin taraf arasında temaslar için görevlendirdiği Jane Holl Lute’nin liderlerle yapacağı temaslardan sonra netleşeceğini söyledi. Rum haber kaynaklarına göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bu sabah görüşen Spehar, Lute’nin adaya ay sonu gelmesinin beklendiğini kaydetti

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TAGS: Müzakere, haber, kıbrıs, lute
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