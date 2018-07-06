Lute’nin adaya gelmesi bekleniyor

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Kıbrıs müzakerelerinin ne zaman yeniden başlayacağının, BM Genel Sekreteri’nin taraf arasında temaslar için görevlendirdiği Jane Holl Lute’nin liderlerle yapacağı temaslardan sonra netleşeceğini söyledi. Rum haber kaynaklarına göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bu sabah görüşen Spehar, Lute’nin adaya ay sonu gelmesinin beklendiğini kaydetti