Macaristan'ın yeni Cumhurbaşkanı: Karşılıklı güven ulusal birliğin temelidir

Macaristan Ulusal Meclisinde yapılan oylama sonucunda ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçilen Anayasa Mahkemesi Başkanı Tamas Sulyok, ön yargılardan uzak, karşılıklı güvenin, ulusal birliğin temelini oluşturduğunu belirtti.

Macaristan meclisinde dün geç saatte yapılan kapalı oylama sonucunda, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçilen Sulyok, kendi görev alanında olan af hususunda olabildiğince şeffaf bir tutum sergileyeceğini söyledi.

Mecliste oyalamaya katılan 147 milletvekilinin 134'ünün oyunu alan Sulyok, 1989'da yıkılan komünist rejim sonrası cumhurbaşkanlığı görevine seçilen 7'nci isim oldu.

Sulyok, temel anayasal haklar ve değerler arasında adil bir denge kurulması için çalışacağını belirterek, bireyler ve toplumsal gruplar arasındaki karşılıklı güvenin, devletin ve milletin varlığının temel şartı olduğunu kaydetti.

5 Mart'ta yapılacak törenle görevine resmen başlayacak Sulyok, "Ön yargılardan uzak, karşılıklı güven ulusal birliğin temelidir." dedi.

- Eski Cumhurbaşkanı istifa etmişti

Eski Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, ülkede çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi nedeniyle tepkilerin hedefi olmuştu.

Novak, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, hata yaptığını belirterek istifa etmişti.