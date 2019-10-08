Mağusa Genel İş Sendikası 3 Saatlik Uyarı Grevi Yaptı

Mağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Genel İş Sendikası bugün 3 saatlik uyarı grevine gitti. Mağusa Genel İş Sendika Başkanı Halil Karagil basına açıklamada bulundu.

Gazimağusa Belediyesi'nde hiyerarşik yapının hala sürdüğüne vurgu yapan Karagil, "İsteyen istediği saat işe gelip gidiyor"dedi.

Açıklamada, “Sayın Başkan sendikanın uyarı grevine gideceğini öğrenerek mali konularda personeli bilgilendirmek için dün 15.30’da bir toplantı yaptınız. Sendikanın uyarı kararı almış olduğunu bunun hak da olduğunu fakat grev yapıldığı takdirde gerekli önlemleri alacağınızı belirtiniz. Bu önlemler içerisinde Sendikalı olan geçici statüdeki işçilerin bir kısmını durduracağını söyleyerek tüm çalışanlarımıza gözdağı vermiştir. Böyle bir oluşuma gidildiği anda herkes çok iyi bilecek ki sendika olarak her türlü yasal hakkımızı kullanacağız. 19 Ağustos tarihinde yaptıkları 2 saatlik uyarı grevinde söylediğimiz belediyede kötü gidişle ilgili özellikle belediye personel yasasında olan hiyerarşik yapı çalışanların 6-7 aydır ödenmeyen ek mesaileri, fazlasıyla yapılan istihdamlar, harcamalarla ilgili belediyenin mali yapısının kötü gittiğini dile getirmiştik o günden buyana değişen bir şey yoktur. Olumlu olarak grevden sonra Sayın Başkan ile sendika yönetim kurulunu toplantıya çağırdı sendikaya alacağı tasarruf tedbirleriyle ilgili bazı sözler verdi. Biz sendika olarak daha önce yapılan toplu iş sözleşmesinden 1 yıllığına feragat ettik ve belediyenin mali yapısını düşünerek katkı koymak için 2019-2020 yıllarını ilgilendiren toplu iş sözleşmesini aktararak 2 yıllığına feragat ettik tüm bu olumlu gelişmeler olurken Sayın Başkan Sendika Yönetim Kurulunu Belediye Meclis toplantısına davet etti. Katılmış olduğumuz belediye meclis toplantısında alınacak tasarruf tedbirleriyle ilgili hiç bir şey göremedik ve bu toplantıyı terk ettik. Mağusa halkına nasıl faydamız olur buna kafa yorun 45 günlük süreçte ne değişti hiçbir şey halen daha bazıları çıkar ve menfaat kavramı devam etmektedir. Hiyerarşik yapıyla ilgili gelişme oldu mu ? Hayır halen isteyen istediği saat işe gidip geliyor, isteyen işe gelip imza atıyor, isteyen kendini bölüm sorumlusu görüyor, sırf maaşı yükselsin diye kendisine ek mesai yazıyor. İsteyen 2 kuruşluk malı 10 kuruş yazıp faturalandırıp alım yapıyor.

Sendikalı olsalar bile disiplin yönetmeliğini iştetin ortada bir suç var ise sendikalı olsalar da suçlu olan birini disiplin kurulunda savunmayalım çöp kamyonunun arkasında çalışanlar, güneşin altında ot sökenler, çukur kazanlar... saymakla bitmeyen çalışanlar sizler emeklerinizin karşılığını alamazken bazıları ayrıcalıklı olacak ve bu tip olaylara asla göz yummayacak, ek mesailer konusunda geçen ağustos ayında çalışanların 5 aylık alacakları vardı şimdi 6 aylık alacakları var bunların ödenmesi ile ilgili başkan ile defalarca görüştüm her defasında değişik tarihler verdi. Bizler çalışanlar ile yüz yüze geldik. Maaşlar gününde ödenmiyor, borcu olan çalışanlar bankalara faiz ödüyor. 6 aydır ek mesai bekleyen çalışanlar sırf sendikalı olduklarından dolayı öteliyordur. Sayın başkan bizlere tasarruf ve tedbirler alacağına dair söz verdi. Tasarrufa da özel güvenlik şirketinden başladı tebrik ediyoruz. Biz sendika olarak bir yıldan fazla yazılı ve sözlü devamlı olarak ikaz ederken siz ne yaptınız? Siz kimsiniz benim mali yapımı sorgulayacaksınız benden hesap soruyorsunuz dediniz. Maaşlar eksik yatırılıyor, çalışanlar mağdurları oynuyor. Mağusa halkına hizmet edemeyen bir belediye haline geldiniz biz emekçiler kalıcıyız kurumlar geçicidir”dedi. (MHA)

08/10/2019 15:16