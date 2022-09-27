Mahsa isyanı sürerken Hadis’e polis kurşunu

İran’da Mahsa Amini’nin (22) Ahlak Polisi’nin gözaltısı sırasında ölmesinin ardından başlayan olaylar sürüyor. Can kaybı 41’e çıkarken, fenomen-aktivist Hadis Necefi’nin polis kurşunuyla ölmesi tepkileri alevlendirdi.

İran’da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini’nin ölümü üzerine başlayan protestolar dün 10’uncu güne girdi. Polis göstericilere sert şekilde müdahale ederken, çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e yükseldi. Yaklaşık 1200 protestocu da gözaltına alındı.

AKTİVİST FENOMEN POLİS KURŞUNUYLA ÖLDÜ

Sosyal medya fenomeni olan 23 yaşındaki aktivist Hadis Necefi’nin de polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi ülkesinde ve dünyada büyük yankı uyandırdı. Başörtüsü takmadan polisle çatıştığı görüntüleriyle dikkat çeken Necefi’nin ölümü, yeni bir isyan dalgasını da tetikledi. Necefi’nin ölümü başta Türkiye olmak üzere İsrail ve Almanya gibi birçok ülkede yankı buldu.

ETNİK TANSİYON DA YÜKSELDİ

Bu arada, 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölümü, İran’daki Kürt hareketini de yeniden tetikledi. Kürtçe adı ‘Jina’ olan Mahsa Amini’nin sadece başörtüsünü kurallara uygun takmadığı için değil, Kürt olduğu için de öldürüldüğü öne sürülüyor. Esas olarak İran’ın doğusundaki Kürt bölgesinde yaşayan Mahsa Amini’nin, Ahlak Polisi tarafından gözaltına alındığı Tahran’a ziyaret için gittiği biliniyor. Mahsa’nın Kürt aktivist bir aileye mensup olduğu bu nedenle de işkence gördüğü iddia ediliyor. Amini’nin ölümü üzerine başlayan protestolar, ilk olarak ülkenin doğusunda Kürt nüfusun yoğun olarak yaşadığı Kürdistan, Kermanşah ve Batı Azerbaycan gibi eyaletlerde patlak vermişti. Mahsa Amini Sakız kentindeki cenaze töreninde, Kürtçe “Jin, Jiyan, Azadi” (Kadın, yaşam, özgürlük) sloganlarıyla toprağa verilmişti.

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27/09/2022 12:10