Maliye Bakanı Berova: DAÜ tüm kaynaklarını maaş ve maaş nitelikli ödemelere harcamaktadır

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde gelinen durumla ilgili değerlendirmede bulundu.

Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, bu sabah Gündem Kıbrıs Web TV'de Çiğdem Aydın'ın programına konuk olan Berova, hükümetin DAÜ'yü mali sıkıntılarından kurtarmak için düğmeye bastığını ancak bunun hayata geçirilebilmesi için DAÜ'de de bir an önce yönetsel kadronun belirlenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

DAÜ’deki mali yapının düzenlenmesi ve sürdürülebilir olması için Başbakanın ve dolayısıyla hükümetin ciddi bir gayret içinde olduğunu belirten Berova, Eğitim, Maliye ve Çalışma Bakanlıklarına da önemli görevler düştüğünü belirtti.

Maliye Bakanlığı olarak Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu'nu DAÜ'de görevlendirdiklerini ve oradaki mali yapının fotoğrafının çekildiğini anlatan Berova, bu kapsamda yapılması gerekenleri ilgili paydaşlarla yaptıkları toplantıda ortaya koyduklarını söyledi.

Berova, sözlerine şöyle devam etti:

“DAÜ yasa ile kurulmuş olan bir üniversitemizdir. Ve KKTC’de yüksek öğrenimde bir amiral gemisidir. Maalesef son zamanlarda DAÜ ciddi bir mali kriz içerisine girmiştir. Tabi bu mali kriz yönetsel anlamda da sorunlarını ortaya koymuştur. Geçtiğimiz haftalar içerinde DAÜ rektörü istifa etmiş ve bunun akabinde de bir vekil rektör atanmıştır. Ve daha sonra rektörün seçilmesi için bir süreç başlatılmıştır.

Mali açıdan bakacak olursak DAÜ’deki mali yapıyı, mali sürdürülebilirliği ve bundan sonra nasıl bir yol haritası çizebileceğimiz adına hükümetimiz ciddi bir gayret içerisindedir.

Sayın Başbakanımızın bu konuda gerçek anlamda bir iradesi vardır. Ve bu bağlamda da başta Eğitim Bakanlığı olmak üzere, Maliye ve Çalışma bakanlıklarına da önemli görevler düşmektedir.

Biz Maliye Bakanlığı olarak üzerimize düşen görevleri yapabilme adına Maliye Teftiş Kurulu’nu, DAÜ’de görevlendirerek mali fotoğrafın ortaya çıkması konusunda bir fotoğraf çektirdik ve bunun sonuçlarını da yapılan toplantıda tüm paydaşlarla paylaştık. Ve bundan sonra yapılması gereken adımları ortaya koyduk.

Mali açıdan DAÜ'ye destek vermek elbette gereklidir. Bunun için üzerimize düşen görevi yapabilmemiz için DAÜ’nün de kendine düşen görevleri vardır.

Şu anda DAÜ seçilmiş rektör yoktur. Süratli bir şekilde DAÜ yeni rektörünü seçmek ve yönetim kadrolarını ortaya koymalıdır ki, VYK, rektör ve ekibi hızlı bir şekilde önümüzdeki süreyi kapsayan bir planlama yapabilsin.

Net olan şu ki, bu mali yapı ile DAÜ yıl sonundan itibaren ücret ve ücret nitelikli ödemelerini yapamayacak duruma gelecektir. Çünkü ücret ve ücret nitelikli ödemeleri gelirlerinin üzerine çıkacaktır. Bu konuda ciddi önlem alınması gerekir.

Sendikalar dâhil olmak üzere VYK ve derhal ve hemen seçilmesi gereken rektör ve ekibi bu konuda bir paket hazırlamak zorundadır, çünkü devletin kaynakları, yani Maliye’den gelecek kaynak sonuçta bu ülkenin insanlarının vergilerinden toplanan bir paradır. Ve eğer bir düzenleme yapılmazsa buraya aktarılacak para dipsiz kuyuya atılacak bir para olur. Ve günün sonunda DAÜ’yü kurtarmaz, sadece 3 ay, 5 ay, 6 ay DAÜ’nün geleceği son noktayı öteleme şeklinde olur. O yüzden çok kritik bir noktadayız.

Biliyorsunuz 2024 bütçesi de şu anda Bakanlığımız tarafından hazırlanmaktadır ve 31 Ekim tarihinde de Meclis Genel Kurulu’na gelecektir. Bütçe bütünlüğü içerisinde DAÜ’yü yapılacak katkıyı da koymamız gerekir. O yüzden bir zaman sıkıntımızda söz konudur. Dolayısıyla bu paketin bir an önce ortaya konulması gerekir ki biz de bu bağlamda destek verebilelim.”

DAÜ’nün yüklü miktarda vergi borcu olduğuna dikkati çeken Berova, vergi borcu için özel bir düzenleme yapılması gerektiğine de işaret etti.

Maliye Bakanı Berova, vergi borcunun bir şekilde yapılandırılabileceğini, bunda bir sıkıntı olmadığını ancak esas sıkıntının gelirlerin maaşları karşılayamadığını belirterek; “Acı ama gerçek şu ki, DAÜ tüm kaynaklarını maaş ve maaş nitelikli ödemelere harcamaktadır. Şu anki tablo bu” diye konuştu.