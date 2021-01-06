Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç'u kabul etti

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06/01/2021

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç'u kabul etti

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’u kabul etti.
Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Karakoç, Maliye Bakanı Oğuz’u yeni görevi nedeniyle kutlayarak, başarılar diledi. 
Maliye Bakanı Dursun Oğuz da, Karakoç’un  ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Sivil Savunma Teşkilatı’nın sorunları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaret sonrası, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a plaket takdim etti. 

06/01/2021 17:11
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TAGS: Dursun Oğuz, Necmi Karakoç
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