Mamülcü: 10 milyon yolcuyu taşıyabilecek kapasiteye sahip mi?

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, yeni Ercan Havalimanı konusunda, devletin pek çok alanda birden çok ciddi çalışma içerisine girmesi gerektiğini kaydetti.

Mamülcü, artacak yolcu ve turist kapasitesiyle paralel olarak altyapı, kanalizasyon, yol, hastane, okullar, belediyeler, oteller, iç taşımacılık ve bilet fiyatları konularında ciddi adımların atılmasının şu an seçim sonuçlarından daha önemli olacağını ifade etti.

İŞAD ve GİAD olarak 29 Ekim tarihinde yeni Ercan Havaalanı konusunda bilgi edinmek üzere Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı’ya atmış kişilik bir heyetle ziyaret ettiklerini bildirdi.

İŞAD olarak hedeflenen yıllık 10 Milyon yolcunun mevcut 2 milyondan 5 kat büyüklüğe çıkacağına dikkat çekerek, bunun mevcut ülke büyüklüğünün 25 katı anlamına geleceğini, bunun ticari ve ekonomik yansımalarının olacağını, ama ülkenin henüz bu yoğunluğa hazır olmamasının ciddiyetle düşünülmesi gereken bir konu olduğunu kaydetti.

Mamülcü şöyle devam etti:

“Altyapımız, kanalizasyon ve atık ayrıştırma sistemimiz yeterli mi? Çöp ayrıştırma ve yakma bundan elektrik üretme mevcut mu?

Yollarımız, bu güzel tesise gelen yolcu trafiğe takılmadan ulaşacağı tesise ne kadar zamanda varacak? Yolların aydınlatması yeterli mi? Yollardaki asfalt ne durumda?

Hastanelerimiz, gelen misafirlerin hastalanması ve ciddi ameliyat geçirmeleri gerektiği durumda mevcut hastaneler ve bu hastanelerdeki personel yeterli mi? Bu hastanelerde uluslararası standartlarda hizmet verebiliyor muyuz?

Okullarımız, bu ülkeye gelen insanların bu ülkeye yerleşmesi durumunda gelen çocukların intibak sağlayabileceği eğitim yuvalarımız var mı Bakanlık bu konuda ne gibi çalışmalar yapıyor?

Belediyelerimiz, artan nüfusa verebilecek personel durumlar, araç gereç durumları yeterli mi? Bu şartlarda hizmetleri sağlıklı verebilecekleri bir ortam var mı?

Otel sayımız yeterli mi? Buralarda verilen hizmetler ilgili bakanlıkça denetlenebiliyor mu? Kalite standartlarımız en azından Rum kesimindeki komşularımıza göre nasıl?

İç taşımacılıkta, taksi sayımız yeterli mi? Turistleri gezdirebilecek standartta otobüsümüz var mı?)

Bilet fiyatları… Türkiye’ye gidiş dönüş yedi sekiz bin Türk liralarının konuşuluyor olması ne kadar doğru bir yaklaşımdır ve devlet bu konuda nasıl bir çözüm üretmelidir?

Görünen o ki, bu güzel yatırım devletin pek çok alanda birden çok ciddi çalışma içerisine girmesini gerektirmektedir. Acaba devlet bu çalışma içerisinde midir? Yoksa seçimleri kimin kazanacağı çok daha elzem midir?

Sözün özü, devlet ve sivil toplum kuruluşları bu yapıyı planlamak için bir araya gelmeli Sayın Turanlı gibi yatırımcıları ürkütmeden ortak çözüm ve paydalarda bir an önce buluşabilmelidir. Yapılması gereken tek şey ortak akılla harekete geçmek olmalıdır.



Bu vesile ile Sayın Turanlı’ya ziyaretimizde bizlere gösterdiği konukseverlik için bir kez daha teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyoruz.”

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08/11/2022 14:41