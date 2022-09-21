Manga: Hesabını mutlaka soracağız

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, kamuda örgütlü oldukları tüm işyerlerinde, kamuda örgütlü sendikaların yaptığı ve yapacağı grev dahil tüm eylemlere tam destek verdiklerini açıkladı.

Manga yaptığı yazılı açıklamada, 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası ile istihdam edilen kamu çalışanlarının, maaş ve özlük hakları mağduriyetlerinin giderilmesini talep ettiklerini belirtti.

Hükümetin bu yöndeki sözlerinin takipçisi olacaklarını kaydeden Manga, “Gerekli yasal düzenlemenin neden yapılmadığının hesabını mutlaka soracağız” dedi.

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21/09/2022 10:21