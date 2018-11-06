Markidis:Çözüm fırsatları ile olanaklar tükendi

Rum eski Başsavcısı Alekos Markidis “korkulacak şeyin yönetim şekli ve Kıbrıslı Türklerin yönetime katılmaları değil, Ankara’nın tek yanlı müdahale haklarına ilişkin talepleri olduğunu” iddia etti.



Politis gazetesinde yer alan habere göre, vatandaşların hangi çözüm şeklini tercih ettiği konusunda geçtiğimiz Pazar günü Rum basınında yer alan anketleri yorumlaması istenen Markidis, dün sabah “Politis 107,6” kanalında katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, 44 yıllık müzakerelerin ardından, iki kesimli iki toplumlu federasyondan başka bir seçenekleri olmaması gerektiğine işaret etti.



Bunun aksine, siyasi güçlerin müzakere hedefi konusunda bir uyum sergileyemediklerini dile getiren Markidis, öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, merkezi devletin, devletlere desantralize edilmesini önerdiği yetkilerin ise, çok maliyetli ve gereksiz olduğunu savundu.



Markidis, iki kesimli iki toplumlu federasyonun (Crans Montana’da tartışılmaya başladığı gibi) tüm Kıbrıs için doğru bir güvenlik sistemiyle kombine edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



Gazeteye göre, Rum Dışişleri eski Bakanlarından Erato Kozaku Markulli de aynı programda yaptığı konuşmada, BM Genel Sekreterinin son raporunda iki kesimli iki toplumlu federasyona açık bir şekilde değinilmemesinden duyduğu endişeyi dile getirdi ve çözüm fırsatları ile olanaklarının tükendiğine işaret etti.