Maske takmayan çocuklarına tekme tokat saldırdı

Koronavirüsü salgınında en ağır yarayı alan ABD'de kan donduran bir olay yaşandı. Arizona eyaletine bağlı Wickenburg'da yaşayan 32 yaşındaki Sarah Michelle Boone, Covid-19'a yakalanan 3 çocuğuna maske takmadıkları gerekçesi ile saldırdı.

Polis, çocuklara şiddet uygulandığı ihbarı alması üzerine Boone'nun evine gitti. Polisler gelmeden önce evden kaçan Boone, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Zorluk çıkartan anneye, ekipler elektroşok ile müdahale etti.

İKİNCİ DURUŞMASI 6 OCAK’TA



Çocuğa şiddet ve masum aile fertlerine uygunsuz davranış suçlamaları ile mahkemeye çıkarılan anne, 5 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Boone'nun 6 Ocak'ta tekrardan duruşması olduğunu belirtti.

Mahkeme ve polis tarafından paylaşılan raporlarda, annenin bir çocuğunun yüzüne vurduğu, ikincisine tekme attığı ve üçüncüsünü ise boğazını sıktığı kaydedildi.

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02/01/2021 13:18