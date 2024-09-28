MasterChef Ayşe'nin tavırları seyirciyi kızdırdı

MasterChef Türkiye'de eğlenceli başvurusu ve hayat hikayesiyle gündem olan Ayşe'nin son bölümdeki tavırları gündem oldu. Ayşe'nin tatlı yapamayınca arkadaşları Beyza ve Zübeyde'yi suçlaması tepki çekti. Birçok kullanıcı Ayşe'nin artık elenmesi gerektiğini savundu.



TV8'de ekrana getirilen Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden biri Ayşe Ekiz oldu. Afyon'da tarım ve hayvancılıkla ilgilenen Ayşe MasterChef Türkiye'nin son bölümlerdeki tavırları seyirciyi kızdırdı.

Kırmızı takımda mücadele eden Ayşe, trileçe yapmak istediğini Beyza'ya belirtti. Tabağı geçemeyen Ayşe, bu durum karşısında Beyza'ya yüklendi ve "Sen almadın" diyerek suçlamalarda bulundu. Sonrasında program boyunca mutsuz bir şekilde oturan Ayşe tepkiyle karşılandı.

Sosyal medya kullanıcıları MasterChef Ayşe'nin programdan elenmesi gerektiğini söyledi.

İşte gelen bazı tepkiler;