Mavideniz’in öldürülmesi olayına karışan Yazıcı ve Gökkaya hakkındaki karar açıklandı

Hüseyin Mavideniz'in öldürüldüğü mekan önünde çıkan arbede sırasında vahim zarar ve ciddi darp olaylarına karışan Hasan Yazıcı ve Cüneyt Gökkaya hakkındaki karar bugün açıklandı. İskele'de meydana gelen Hüseyin Mavideniz cinayeti kapsamında yaşanan kavga sırasında, Baran Mavideniz'i darp eden ve Hüda Yalınayak'ın yüzüne vurarak burnunu kıran Hasan Yazıcı ile Cüneyt Gökkaya aleyhindeki dava sonuçlandı.

Gökkaya ve Yazıcı, 'vahim zarar' ve 'ciddi darp' suçlarından dolayı Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı ve her biri için 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca, İskele'de bir eğlence mekanında dövülerek öldürülen 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz cinayetiyle ilgili tutuklanan zanlılar Mehmet Yazıcı ile Doğu Ömer Alçıner, yargılama süreci sonuçlanana kadar hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmişti.